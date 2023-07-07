Во Львове под завалами найдена еще одна жертва. Всего от российского обстрела погибло семь человек – ОВА

На месте трагедии обнаружен еще один человек, сообщил он.

"Семь погибших. Под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело еще одной женщины", – написал Козицкий.

Ранее Львовская областная администрация сообщала, что погибло пять человек. Еще 40 получили ранения, указывали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Вечером мэр города Андрей Садовый сообщил, что количество жертв выросло до шести. Он подчеркнул, что под завалами могут оставаться люди и поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.