Во Львове число жертв российской ракетной атаки увеличилось до шести – Садовый

"Под завалами нашли тело еще одной погибшей женщины", – написал он.
Ранее Львовская областная администрация сообщала, что погибло пять человек. Еще 40 получили ранения, указывали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Вечером сегодня Садовый сообщил, что под завалами могут оставаться несколько человек, и подчеркнул, что поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.
Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря, семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".
В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что вследствие удара есть разрушения в более чем 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.
Козицкий также отметил, что рядом с домом находится укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.
В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.