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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове число жертв российской ракетной атаки увеличилось до шести – Садовый

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Поисково-спасательная операция продолжается, отметил мэр Львова
Поисково-спасательная операция продолжается, отметил мэр Львова
Фото: ДСНС України / Telegram

Под завалами разрушенных 6 июля российскими ракетами зданий во Львове обнаружили тело шестого погибшего. Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

"Под завалами нашли тело еще одной погибшей женщины", – написал он.

Ранее Львовская областная администрация сообщала, что погибло пять человек. Еще 40 получили ранения, указывали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Вечером сегодня Садовый сообщил, что под завалами могут оставаться несколько человек, и подчеркнул, что поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Контекст:

Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря, семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что вследствие удара есть разрушения в более чем 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Козицкий также отметил, что рядом с домом находится укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.

В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, война, Андрей Садовый, жертвы, обстрелы, война России против Украины, женщины, погибшие, мэр
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