Во Львове число жертв российской ракетной атаки увеличилось до шести – Садовый

"Под завалами нашли тело еще одной погибшей женщины", – написал он.

Ранее Львовская областная администрация сообщала, что погибло пять человек. Еще 40 получили ранения, указывали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Вечером сегодня Садовый сообщил, что под завалами могут оставаться несколько человек, и подчеркнул, что поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.