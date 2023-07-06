Во время ночного обстрела во Львове было закрыто минимум 10 убежищ, полиция начала расследование – МВД

"Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, серьезных решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны", – написал он.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса (оставление в опасности).

Контекст:

В ночь на 6 июля оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

По последней информации от ГСЧС, погибли четыре человека, 37 пострадали. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что 13 пострадавших госпитализированы.

Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Козицкий сообщил, что рядом с домом есть укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.