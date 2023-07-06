Во Львове решили круглосуточно держать убежища открытыми. Сегодня в результате обстрела города погибли люди

"Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты 24/7. Таково решение только что проведенной комиссии по чрезвычайным ситуациям. [...] Это решение окончательное и обсуждению не подлежит", – написал он.
Мэр назвал решение "непростым, но единственно правильным".
"Поскольку обеспечить открытие убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия. Ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, согласно которой убежища будут в свободном доступе круглосуточно", – объяснил Садовый.
По его словам, решение принято в связи с поступившими на горячую линию 10 жалобами за ночь.
"Остаются люди, которым безразлична своя жизнь и жизнь близких. Врагу абсолютно неважно расстояние – Львов, Киев и Краматорск одинаково могут обстреливаться. Поэтому нужно в первую очередь позаботиться о своей безопасности", – подчеркнул Садовый.
Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря, семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".
В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".
По последней информации от ОВА, погибли пять человек. Еще 40 получили ранения, указали в ГСЧС.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что вследствие удара есть разрушения в более чем 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.
Козицкий также отметил, что рядом с домом находится укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.