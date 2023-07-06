Во Львове решили круглосуточно держать убежища открытыми. Сегодня в результате обстрела города погибли люди

По последней информации, в результате ракетного удара по Львову погибло пять человек Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook

"Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты 24/7. Таково решение только что проведенной комиссии по чрезвычайным ситуациям. [...] Это решение окончательное и обсуждению не подлежит", – написал он.

Мэр назвал решение "непростым, но единственно правильным".

"Поскольку обеспечить открытие убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия. Ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, согласно которой убежища будут в свободном доступе круглосуточно", – объяснил Садовый.

По его словам, решение принято в связи с поступившими на горячую линию 10 жалобами за ночь.

"Остаются люди, которым безразлична своя жизнь и жизнь близких. Врагу абсолютно неважно расстояние – Львов, Киев и Краматорск одинаково могут обстреливаться. Поэтому нужно в первую очередь позаботиться о своей безопасности", – подчеркнул Садовый.