В Черкасской области обломки сбитой ракеты повредили крыши двух домов и электросеть – ОВА

"В соседней области ПВО отрабатывало вражеские цели. У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена", – заявил он.

Табурец отметил, что пострадавших нет.

Контекст:

В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.

Оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

По последним данным, погибло четыре человека, 34 пострадали, сообщали во Львовской ОВА.