Россияне пытались наступать возле Марьинки, Первомайского, Новомихайловки, за сутки произошло 30 боев – Генштаб ВСУ

На купянском направлении, по данным Генштаба, украинские военные держат оборону.

На лиманском направлении враг при поддержке авиации в течение суток предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Вместе с тем наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказали в Генштабе.

На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточился на том, чтобы не дать продвинуться украинским войскам.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отмечается в сводке.