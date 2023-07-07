Россияне пытались наступать возле Марьинки, Первомайского, Новомихайловки, за сутки произошло 30 боев – Генштаб ВСУ

На купянском направлении, по данным Генштаба, украинские военные держат оборону.
На лиманском направлении враг при поддержке авиации в течение суток предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.
"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Вместе с тем наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказали в Генштабе.
На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области.
На марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.
На шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточился на том, чтобы не дать продвинуться украинским войскам.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отмечается в сводке.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.