РФ за сутки нанесла 53 авиаудары по территории Украины, ночью снова атаковала дронами Shahed – Генштаб ВСУ

О последствиях ночной атаки иранскими дронами, которую совершила РФ, пока не сообщается Фото: Віталій Кличко / Telegram (архив)

Оккупанты также нанесли ракетный удар по Запорожью и около 60 раз обстреляли из реактивной артиллерии позиции украинских военных и населенные пункты страны, говорится в сообщении.

Генштаб напомнил, что прошлой ночью российская армия армия атаковала Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, силы противовоздушной обороны сбили 12 из 18 запущенных БПЛА.

"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", – добавили в сводке.