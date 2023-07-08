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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки нанесла 53 авиаудары по территории Украины, ночью снова атаковала дронами Shahed – Генштаб ВСУ

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О последствиях ночной атаки иранскими дронами, которую совершила РФ, пока не сообщается
О последствиях ночной атаки иранскими дронами, которую совершила РФ, пока не сообщается
Фото: Віталій Кличко / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли 53 авиационных удара по позициям сил обороны и населенным пунктам Украины, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 8 июля.

Оккупанты также нанесли ракетный удар по Запорожью и около 60 раз обстреляли из реактивной артиллерии позиции украинских военных и населенные пункты страны, говорится в сообщении. 

Генштаб напомнил, что прошлой ночью российская армия армия атаковала Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, силы противовоздушной обороны сбили 12 из 18 запущенных БПЛА.

"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", – добавили в сводке. 

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Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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