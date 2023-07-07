Россияне ночью из Краснодарского края запустили по Украине 18 дронов Shahed, сбито 12 из них – Воздушные силы

"В ночь на 7 июля российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). В общей сложности зафиксированы пуски 18 Shahed", – говорится в релизе.

В восточных и южных регионах Украины работала противовоздушная оборона; авиация, мобильные огневые группы и зенитные ракетные войска уничтожили 12 из запущенных оккупантами дронов, проинформировали в командовании.

Шесть БПЛА Shahed этой ночью сбили в Днепропетровской области, один попал по частному предприятию в Криворожском районе, информировала областная администрация.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".