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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг атаковал Днепропетровскую область дронами Shahed, два человека погибли, был пожар на предприятии – ОВА

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Обломки дрона упали на ехавший автомобиль
Обломки дрона упали на ехавший автомобиль
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами иранского производства Shahed, шесть беспилотников сбили украинские военные из командования "Восток". Об этом сообщил утром 7 июля в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

"Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, два человека погибли", – написал Лысак. 

В результате падения обломков также загорелась сухая трава, спасатели потушили огонь.

Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе. Вспыхнул пожар. Пламя охватило более 100 м² и достигало четырехметровой высоты, но спасатели уже погасили его, отметил Лысак. Пострадавших нет.

Кроме того, по Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Теги: Днепропетровская область, беспилотники, Никополь, война России против Украины, погибшие, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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