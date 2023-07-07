Враг атаковал Днепропетровскую область дронами Shahed, два человека погибли, был пожар на предприятии – ОВА

"Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, два человека погибли", – написал Лысак.

В результате падения обломков также загорелась сухая трава, спасатели потушили огонь.

Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе. Вспыхнул пожар. Пламя охватило более 100 м² и достигало четырехметровой высоты, но спасатели уже погасили его, отметил Лысак. Пострадавших нет.

Кроме того, по Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.