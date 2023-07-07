Враг атаковал Днепропетровскую область дронами Shahed, два человека погибли, был пожар на предприятии – ОВА

"Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, два человека погибли", – написал Лысак.
В результате падения обломков также загорелась сухая трава, спасатели потушили огонь.
Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе. Вспыхнул пожар. Пламя охватило более 100 м² и достигало четырехметровой высоты, но спасатели уже погасили его, отметил Лысак. Пострадавших нет.
Кроме того, по Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".