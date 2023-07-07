"Все будет хорошо, все по плану. Победим". Залужный посетил военные штабы "Хортицы" и "Таврии" и опубликовал видео работы

Главком ВСУ опубликовал видео с поездки.

На нем видно, как Залужный 6 июля планирует операции с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

Далее на видеоряде – кадры из Запорожья.

"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим", – сказал Залужный в кабине бронемашины во время поездки.

Главком ВСУ в Facebook выразил благодарность каждому, кто защищает украинскую землю.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.