Оккупанты днем обстреляли Запорожье, попали в объект инфраструктуры, возник пожар – ОВА

"Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня. Произошло возгорание одной из построек. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов", – заявил он.

Мирные жители не пострадали.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Запорожье оккупанты взять не смогли, решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.