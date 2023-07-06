В Запорожской области оккупанты прикрывают свои военные объекты детскими учреждениями – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и использовать детские учреждения во временно оккупированных населенных пунктах для размещения своих войск, с целью использования гражданского населения в качестве живого щита", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что в Новопетровке Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" противник "обустроил военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости от жилых домов местных жителей".