В Запорожской области оккупанты прикрывают свои военные объекты детскими учреждениями – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и использовать детские учреждения во временно оккупированных населенных пунктах для размещения своих войск, с целью использования гражданского населения в качестве живого щита", – говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ отметил, что в Новопетровке Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" противник "обустроил военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости от жилых домов местных жителей".
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Запорожье оккупанты взять не смогли, решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.