Оккупанты атаковали на шести направлениях, успеха не имели – Генштаб ВСУ

На четырех направлениях было 20 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток произошло 20 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно наступал на авдеевском направлении (в районе Первомайского Донецкой области), марьинском (в районе Марьинки), шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области), лиманском (при поддержке авиации противник пытался вытеснить украинцев с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области), купянском.

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, вдоль всей линии фронта используют авиацию и ведут стрельбу из артиллерии и минометов.