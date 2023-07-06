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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали на шести направлениях, успеха не имели – Генштаб ВСУ

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На четырех направлениях было 20 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ
На четырех направлениях было 20 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На четырех направлениях на востоке Украины у сил обороны было 20 боестолкновений с российскими захватчиками. Об этом проинформировал 6 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток произошло 20 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно наступал на авдеевском направлении (в районе Первомайского Донецкой области), марьинском (в районе Марьинки), шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области), лиманском (при поддержке авиации противник пытался вытеснить украинцев с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области), купянском.

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, вдоль всей линии фронта используют авиацию и ведут стрельбу из артиллерии и минометов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tTTNDdoHhk2M5ZCbGZwUkKTBEd7URn4hCJx4EMTrrmEAL86JUyXRsx6qbkiRmrxnl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины
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