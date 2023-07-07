Около 20 оккупантов отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях в Запорожской области, их взяли под стражу – Генштаб ВСУ

В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Отмечается, что на фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь оккупантов в живой силе в подразделениях российских войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

"В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда", – сказано в сообщении.

Ранее, 1 июля, в Генштабе рассказали о примерно 50 дагестанцах, которые отказались участвовать в боевых действиях в Запорожской области.