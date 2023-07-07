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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 20 оккупантов отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях в Запорожской области, их взяли под стражу – Генштаб ВСУ

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В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях, отметили в Генштабе ВСУ
В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В Запорожской области около 20 российских оккупантов отказались воевать против Украины. Об этом 7 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь оккупантов в живой силе в подразделениях российских войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

"В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iWiZ4agapeUsmhLqrghqA1MNvWaaj4PszwqKmoLZxopumnANxKpYHyqyPitY4aS2l

Ранее, 1 июля, в Генштабе рассказали о примерно 50 дагестанцах, которые отказались участвовать в боевых действиях в Запорожской области.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, Розовка, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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