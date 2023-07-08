Силы обороны Украины наступают и закрепляются на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток произошло более 25 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг безуспешно наступал на авдеевском направлении (в районе Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского Донецкой области), марьинском (в районе Марьинки), шахтерском (в районе Благодатного Донецкой области), лиманском (в районе Веселого Донецкой области), купянском (в районе Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области).
Свои атаки противник сопровождает работой боевой авиации. Кроме того, оккупанты наносят артиллерийские удары по всей линии фронта.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. [...] В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.