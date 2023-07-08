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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины наступают и закрепляются на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

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На четырех направлениях было более 25 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ
На четырех направлениях было более 25 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На четырех направлениях на востоке Украины у сил обороны было более 25 боестолкновений с российскими оккупантами. Об этом проинформировал 8 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток произошло более 25 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно наступал на авдеевском направлении (в районе Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского Донецкой области), марьинском (в районе Марьинки), шахтерском (в районе Благодатного Донецкой области), лиманском (в районе Веселого Донецкой области), купянском (в районе Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области).

Свои атаки противник сопровождает работой боевой авиации. Кроме того, оккупанты наносят артиллерийские удары по всей линии фронта.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. [...] В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EaFvSdZmWoUP9eBTrQiSLJTemktF3njBBP5GDR6JBeXBRn8kubGZMPpEgvvLHrYbl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, вторжение, наступление
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