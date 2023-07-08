Ночью над Украиной уничтожили пять Shahed, часть дронов не удалось перехватить, прилеты – в двух областях – ВС ВСУ

В сообщении говорится, что оккупанты, как и прошлой ночью, 8 июля запустили по Украине дроны из Приморско-Ахтарска Краснодарского края (общее число не уточняется).

"В результате боевой работы подразделениями ПВО сил обороны Украины уничтожены пять ударных БПЛА Shahed-136/131. Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. Shahed попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях", – рассказали в командовании.

По информации ВС ВСУ, в результате прилетов жертв нет. В Днепропетровской ОВА сообщали об одном пострадавшем в Кривом Роге. В Кировоградской области, как рассказал глава обладминистрации Андрей Райкович, никто не пострадал от удара. Он также пишет, что обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры.