Ночью над Украиной уничтожили пять Shahed, часть дронов не удалось перехватить, прилеты – в двух областях – ВС ВСУ

В сообщении говорится, что оккупанты, как и прошлой ночью, 8 июля запустили по Украине дроны из Приморско-Ахтарска Краснодарского края (общее число не уточняется).
"В результате боевой работы подразделениями ПВО сил обороны Украины уничтожены пять ударных БПЛА Shahed-136/131. Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. Shahed попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях", – рассказали в командовании.
По информации ВС ВСУ, в результате прилетов жертв нет. В Днепропетровской ОВА сообщали об одном пострадавшем в Кривом Роге. В Кировоградской области, как рассказал глава обладминистрации Андрей Райкович, никто не пострадал от удара. Он также пишет, что обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".