Оккупанты ночью атаковали беспилотниками Кривой Рог, произошли пожары, есть пострадавший – ОВА

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – проинформировал он.

По данным ОВА, в результате атаки произошло два пожара общей площадью 360 м², уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили.

Генштаб ВСУ сообщал, что ночью оккупанты атаковали Украину дронами Shahed, но не приводил информации о последствиях удара.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.