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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали беспилотниками Кривой Рог, произошли пожары, есть пострадавший – ОВА

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Оккупанты атаковали сельскохозяйственное предприятие в Кривом Роге
Оккупанты атаковали сельскохозяйственное предприятие в Кривом Роге
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью 8 июля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – проинформировал он. 

По данным ОВА, в результате атаки произошло два пожара общей площадью 360 м², уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили. 

Генштаб ВСУ сообщал, что ночью оккупанты атаковали Украину дронами Shahed, но не приводил информации о последствиях удара. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кривой Рог, Днепропетровская область, беспилотники, война России против Украины, пострадавшие, Сергей Лысак
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