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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сосредоточила усилия на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло 53 боестолкновения – Генштаб

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Силы обороны Украины отразили атаки врага
Силы обороны Украины отразили атаки врага
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать свои усилия на пяти направлениях на востоке Украины – лиманском, купянском, бахмутском, авдеевском и марьинском. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в утренней сводке 8 июля.

Согласно сводке, за прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. 

На северных направлениях – полесском и волынском – обстановка не изменилась и признаков формирования наступательных группировок оккупантов нет. На слобожанском и северском – войска страны агрессора обстреливали населенные пункты Сумской и Харьковской областей. На купянском направлении оккупанты пытались наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области, украинские защитники там держат оборону и отразили все атаки врага, сообщили в Генштабе. 

"На лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. На авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского. На марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области.", – говорится в сводке. 

На южных направлениях – запорожском и херсонском – оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск, добавили в Генштабе. 

Также в сводке говорится, что войска страны-агрессора за прошлые сутки нанесли 53 авиационных удара и около 60 раз обстреляли из реактивной артиллерии позиции сил обороны и населенные пункты Украины.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, четыре – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника", – добавили авторы сводки. 

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, штурм, Марьинка, Авдеевка, наступление, война России против Украины, Бахмут, силы обороны Украины
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