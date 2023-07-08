РФ сосредоточила усилия на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло 53 боестолкновения – Генштаб

Согласно сводке, за прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения.

На северных направлениях – полесском и волынском – обстановка не изменилась и признаков формирования наступательных группировок оккупантов нет. На слобожанском и северском – войска страны агрессора обстреливали населенные пункты Сумской и Харьковской областей. На купянском направлении оккупанты пытались наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области, украинские защитники там держат оборону и отразили все атаки врага, сообщили в Генштабе.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. На авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского. На марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области.", – говорится в сводке.

На южных направлениях – запорожском и херсонском – оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск, добавили в Генштабе.

Также в сводке говорится, что войска страны-агрессора за прошлые сутки нанесли 53 авиационных удара и около 60 раз обстреляли из реактивной артиллерии позиции сил обороны и населенные пункты Украины.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, четыре – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника", – добавили авторы сводки.