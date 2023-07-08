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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские защитники ликвидировали около 630 оккупантов – Генштаб

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Украинские защитники ликвидировали уже более 233 тыс. российских военных
Украинские защитники ликвидировали уже более 233 тыс. российских военных
Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook

За последние сутки силы обороны Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов, общее число потерь РФ с начала полномасштабной войны в личном составе достигло 233 440 человек. Об этом 8 июля проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Другие потери противника, согласно подсчетам Генштаба, составили: 

  • танки – 4074 (+4);
  • боевые бронированные машины – 7953 (+9);
  • артиллерийские системы – 4346 (+16);
  • РСЗО – 661 (+3);
  • средства ПВО – 410 (+2);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 309;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14);
  • крылатые ракеты – 1271;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6914 (+16);
  • специальная техника – 619 (+7).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VTZfWikCGux4Zzh6wA3RF8fDJVQQECyc6kj7gvfW8vApvFYiuZM9VXkSzbSrQ1SLl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ПВО, РСЗО, война России против Украины, потери армии России
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