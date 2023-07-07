Силы обороны на юге перемалывают технику и вооружение врага, его безвозвратные потери в 5,3 раза больше – Минобороны Украины

Украинские военные на юге ощутимо уменьшают наступательные и оборонительные способности оккупантов, отметили в Минобороны Фото: EPA

По ее словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных, ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага", – подчеркнула Маляр.

Она отметила, что из-за значительных потерь врага в живой силе на юге некоторые подразделения оккупантов отказываются от участия в боевых действиях.

"Соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3. То есть у врага на юге погибает военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", – резюмировала замминистра обороны Украины.