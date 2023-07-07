Силы обороны на юге перемалывают технику и вооружение врага, его безвозвратные потери в 5,3 раза больше – Минобороны Украины

По ее словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных, ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага", – подчеркнула Маляр.
Она отметила, что из-за значительных потерь врага в живой силе на юге некоторые подразделения оккупантов отказываются от участия в боевых действиях.
"Соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3. То есть у врага на юге погибает военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", – резюмировала замминистра обороны Украины.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.