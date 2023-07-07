Силы обороны на таврийском направлении системно выбивают оккупантов с позиций – Тарнавский

"На таврийском направлении силы обороны системно выбивают врага с позиций", – написал он.

Артиллерийские подразделения за сутки выполнили 1247 огневых задач. Потери оккупантов за последние сутки убитыми и ранеными составили почти две роты.

Также уничтожено 28 единиц военной техники противника. В частности, это шесть танков, пять ББМ, четыре пушки Д-30, самоходная артиллерийская установка "Нона", три беспилотника "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка "Акация", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", станция радиоэлектронной борьбы и автомобильная техника. Кроме этого, уничтожен российский склад с боеприпасами.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.

5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.