Оккупанты за минувшие сутки атаковали Украину ракетами С-300 и иранскими дронами, силы обороны сбили пять Shahed – Генштаб ВСУ

За сутки противник совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: ДСНС України / Telegram

В результате боевой работы ПВО сил обороны Украины были уничтожены пять ударных беспилотников противника. Часть дронов попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.