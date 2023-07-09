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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки атаковали Украину ракетами С-300 и иранскими дронами, силы обороны сбили пять Shahed – Генштаб ВСУ

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За сутки противник совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня
За сутки противник совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали Украину ракетами С-300 и дронами Shahed иранского производства. Об этом 9 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В результате боевой работы ПВО сил обороны Украины были уничтожены пять ударных беспилотников противника. Часть дронов попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tvDLkEGUWWmrfunawP9naD72FfFGA7WPzcgCdeNb5sY3CM9gMXSDQUae8dxL8tmsl

Контекст:

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

За неделю с 21-го по 27 июня оккупанты в 1,6 раза увеличили количество ракетных ударов по Украине и в 1,4 раза – количество примененных дронов-камикадзе, сообщал Military Media Center при Минобороны Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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