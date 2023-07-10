Оккупанты за сутки нанесли по Украине 30 авиационных ударов, ночью совершили ракетный обстрел Николаева – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Сегодня ночью страна-агрессор нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях теракта российских захватчиков уточняется.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – отметили в Генштабе.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
За неделю с 21-го по 27 июня оккупанты в 1,6 раза увеличили количество ракетных ударов по Украине и в 1,4 раза – количество примененных дронов-камикадзе, сообщал Military Media Center при Минобороны Украины.