Оккупанты за сутки нанесли по Украине 30 авиационных ударов, ночью совершили ракетный обстрел Николаева – Генштаб ВСУ

За сутки противник совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Также противник совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью страна-агрессор нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях теракта российских захватчиков уточняется.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – отметили в Генштабе.