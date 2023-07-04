ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила о задержании агента, который координировал ракетный удар РФ по зданиям СБУ и оборонного завода в Николаеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ задержала подозреваемого в наведении обстрелов оккупантов
СБУ задержала подозреваемого в наведении обстрелов оккупантов
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ в Николаеве, сообщила пресс-служба СБУ 4 июля. По данным правоохранителей, он готовил новую воздушную атаку россиян на оборонные заводы и здание управления СБУ в области.

Задержанный выяснял точные координаты этих объектов и предлагал ударить по ним российскими ракетами "Кинжал", заявили в СБУ.

Также фигурант собирал разведданные места дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах южного региона и передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.

В случае успешного выполнения задач спецслужба России обещала денежное вознаграждение, которое он планировал получить на собственную банковскую карточку, сообщили в СБУ.

По данным следствия, речь идет о местном жителе, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения в РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Telegram-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны).

Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 170 262 преступления против национальной безопасности, из них 2478 – госизмена.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, госизмена, война России против Украины, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей
"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели
"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели
Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным
Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей
Галина ГРИШИНА
Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец
Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец
Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото
Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото
"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса
"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса
Галина ГРИШИНА
"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы
"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы
Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир
Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир
Галина ГРИШИНА
Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться
Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться
Галина ГРИШИНА
39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике
39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике
Галина ГРИШИНА
Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП
Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП
Галина ГРИШИНА
"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото
"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (191733)
2
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (77052)
3
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (43092)
4
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (42880)
5
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (27630)
6
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео (22190)
7
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (18710)
8
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща (15992)
 
 
 
 