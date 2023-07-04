СБУ заявила о задержании агента, который координировал ракетный удар РФ по зданиям СБУ и оборонного завода в Николаеве

Задержанный выяснял точные координаты этих объектов и предлагал ударить по ним российскими ракетами "Кинжал", заявили в СБУ.

Также фигурант собирал разведданные места дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах южного региона и передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.

В случае успешного выполнения задач спецслужба России обещала денежное вознаграждение, которое он планировал получить на собственную банковскую карточку, сообщили в СБУ.

По данным следствия, речь идет о местном жителе, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения в РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Telegram-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны).

Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.