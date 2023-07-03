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Дело бывшего главы крымской СБУ Кулинича передано в суд – СБУ и ГБР

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Кулинич был задержан 16 июля 2022 года
Кулинич был задержан 16 июля 2022 года
Фото: dbr.gov.ua

Дело в отношении экс-начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича, который обвиняется в государственной измене, передано в суд. Об этом 3 июля сообщили СБУ и Государственное бюро расследований.

В ГБР отметили, что расследование было завершено еще в начале апреля, но обвиняемый затягивал ознакомление с материалами. Следователи обратились в суд насчет ограничения соответствующих сроков, и дело уже направлено на рассмотрение суда. 

На основании собранных доказательств он обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
  • ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкции статей предполагают наказание до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму (находится в Херсоне) в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.

16 июля 2022 года ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться со временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины.  "В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев", – сообщили в ГБР.  

По информации бюро, Кулинич был доверенным лицом бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, который тоже подозревается в госизмене

Теги: СБУ, Крым, Олег Кулинич, расследование, госизмена, война России против Украины, ГБР
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