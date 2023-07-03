Дело бывшего главы крымской СБУ Кулинича передано в суд – СБУ и ГБР

В ГБР отметили, что расследование было завершено еще в начале апреля, но обвиняемый затягивал ознакомление с материалами. Следователи обратились в суд насчет ограничения соответствующих сроков, и дело уже направлено на рассмотрение суда.
На основании собранных доказательств он обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ:
Санкции статей предполагают наказание до 15 лет лишения свободы.
Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму (находится в Херсоне) в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.
16 июля 2022 года ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться со временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. "В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев", – сообщили в ГБР.
По информации бюро, Кулинич был доверенным лицом бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, который тоже подозревается в госизмене.