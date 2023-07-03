Дело бывшего главы крымской СБУ Кулинича передано в суд – СБУ и ГБР

В ГБР отметили, что расследование было завершено еще в начале апреля, но обвиняемый затягивал ознакомление с материалами. Следователи обратились в суд насчет ограничения соответствующих сроков, и дело уже направлено на рассмотрение суда.

На основании собранных доказательств он обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкции статей предполагают наказание до 15 лет лишения свободы.