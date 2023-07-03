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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 тыс. грн за координаты украинской ПВО. Житель Черкасс задержан по подозрению в сдаче позиций ВСУ оккупантам

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Задержанный мужчина ранее судимый
Задержанный мужчина – ранее судимый
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В Черкасской области задержан местный житель, подозреваемый в работе на российских оккупантов. Об этом Служба безопасности Украины сообщила 3 июня в Telegram.

По данным СБУ, он "сливал" россиянам локации системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в регионе.

"За передачу разведданных он получал от $100 до $200 на несколько собственных банковских карточек. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника с поличным во время очередной попытки передачи информации российским куратором... Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный мужчина – ранее судимый. Следователи считают, что он также готовился взорвать железнодорожный мост во время прохождения военной техники и искал для этого тротил.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что за выполненную "работу" по сбору информации о расположении ВСУ подозреваемый успел получить от оккупантов всего около 6 тыс. грн. 

Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Теги: СБУ, ПВО, Черкасская область, война России против Украины, задержание, подозрение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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