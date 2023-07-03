ГБР объявило руководству воинской части в Донецкой области о подозрении в присвоении почти 5 млн грн "боевых"

По данным следствия, подозреваемые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты "боевых" доплат воинским подразделениям, не несшим службу на передовой. Схема действовала в течение семи месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет почти 5 млн грн, говорится в сообщении.

Фигуранты включили в списки для выплат девять военнослужащих, находившихся за пределами Донецкой области, заявляют в ГБР. Отмечается, что они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тыс. грн каждому, говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных к схеме, – в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.