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ГБР объявило руководству воинской части в Донецкой области о подозрении в присвоении почти 5 млн грн "боевых"

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В ГБР заявили о разоблачении схемы незаконных выплат
В ГБР заявили о разоблачении схемы незаконных выплат
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Донецкой области и четырем его подчиненным в присвоении государственных средств, выделенных на "боевые" доплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГБР 3 июля.

По данным следствия, подозреваемые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты "боевых" доплат воинским подразделениям, не несшим службу на передовой. Схема действовала в течение семи месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет почти 5 млн грн, говорится в сообщении.

Фигуранты включили в списки для выплат девять военнослужащих, находившихся за пределами Донецкой области, заявляют в ГБР. Отмечается, что они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тыс. грн каждому, говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных к схеме, – в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Контекст:

Согласно закону, военнослужащим, которые в период действия военного положения выполняют боевые задачи или мероприятия по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с войной России против Украины, находясь в районах выполнения этих мероприятий; на временно оккупированной РФ территории Украины; между позициями сил обороны Украины и позициями войск страны-агрессора; а также военным, которые выполняют боевые (специальные) задания, в период выполнения этих мероприятий или заданий "ежемесячно выплачивают дополнительное вознаграждение от 30 тыс. грн до 100 тыс. грн на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военные, война России против Украины, выплаты, подозрение, ГБР
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