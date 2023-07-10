Силы обороны за сутки нанесли три удара по районам скопления оккупантов, произошло около 30 боевых столкновения с противником – Генштаб ВСУ

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

Авиация сил обороны за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники захватчиков, а также два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.