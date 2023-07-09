Оккупанты запрещают украинцам общаться с жителями неоккупированной части Украины – Силы спецопераций ВСУ

"Оккупанты пытаются информационно изолировать временно оккупированные территории и запрещают местным общение с жителями свободной Украины. В частности, в Луганской области", – говорится в сообщении.
По данным ЦНС, "ради борьбы с утечкой информации о расположении войск врага оккупационная администрация угрожает последствиями всем, кто разговаривает с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории".
"После ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага в населенных пунктах Луганской области усилена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов", – объяснили в центре при ССО.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Части Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, а также левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, также селят в жилье украинцев российских военных, преследуют и пытают проукраинское население, проводят насильственную паспортизацию, совершают грабежи и другие военные преступления.