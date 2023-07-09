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Оккупанты запрещают украинцам общаться с жителями неоккупированной части Украины – Силы спецопераций ВСУ

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Оккупанты усилили проверки после успешных ударов украинской армии, отметили в ЦНС
Оккупанты усилили проверки после успешных ударов украинской армии, отметили в ЦНС
Фото: ЕРА

Российские оккупанты борются с ударами по своим военным объектам с помощью запрета украинцам общаться с жителями неоккупированной части Украины. Об этом 9 июля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС) Сил спецопераций (ССО) Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты пытаются информационно изолировать временно оккупированные территории и запрещают местным общение с жителями свободной Украины. В частности, в Луганской области", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, "ради борьбы с утечкой информации о расположении войск врага оккупационная администрация угрожает последствиями всем, кто разговаривает с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории".

"После ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага в населенных пунктах Луганской области усилена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов", – объяснили в центре при ССО.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Части Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, а также левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, также селят в жилье украинцев российских военных, преследуют и пытают проукраинское население, проводят насильственную паспортизациюсовершают грабежи и другие военные преступления.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, ВСУ, война России против Украины, ССО, население, российские оккупанты
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