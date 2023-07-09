Оккупанты запрещают украинцам общаться с жителями неоккупированной части Украины – Силы спецопераций ВСУ

Оккупанты усилили проверки после успешных ударов украинской армии, отметили в ЦНС Фото: ЕРА

"Оккупанты пытаются информационно изолировать временно оккупированные территории и запрещают местным общение с жителями свободной Украины. В частности, в Луганской области", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, "ради борьбы с утечкой информации о расположении войск врага оккупационная администрация угрожает последствиями всем, кто разговаривает с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории".

"После ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага в населенных пунктах Луганской области усилена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов", – объяснили в центре при ССО.