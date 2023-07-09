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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медикам Старобельска, отказавшимся от паспорта РФ, оккупанты дали три месяца на его получение – Генштаб ВСУ

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Оккупанты проводят насильственную паспортизацию, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты проводят насильственную паспортизацию, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Гражданам Украины, проживающим в оккупированном Старобельске Луганской области, российские захватчики выдали временные "карточки резидентов РФ". Об этом проинформировал 9 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Луганской области. Так, в городе Старобельск российские оккупанты выдали карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российский паспорт", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты "гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ce6mAxjRkr2Yy6dT1u2E9Dv2t3LPvk4jACYLW1gRhZti3kPRxKup5FiwVSqVtWs8l

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Части Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, а также левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, также селят в жилье украинцев российских военных, преследуют и пытают проукраинское население, проводят насильственную паспортизациюсовершают грабежи и другие военные преступления.

Старобельск был оккупирован в начале марта 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, больница, Старобельск, украинцы, население, конфискация, российские оккупанты
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