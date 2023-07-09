Медикам Старобельска, отказавшимся от паспорта РФ, оккупанты дали три месяца на его получение – Генштаб ВСУ

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Луганской области. Так, в городе Старобельск российские оккупанты выдали карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российский паспорт", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты "гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья".