Медикам Старобельска, отказавшимся от паспорта РФ, оккупанты дали три месяца на его получение – Генштаб ВСУ

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Луганской области. Так, в городе Старобельск российские оккупанты выдали карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российский паспорт", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты "гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Части Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, а также левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, также селят в жилье украинцев российских военных, преследуют и пытают проукраинское население, проводят насильственную паспортизацию, совершают грабежи и другие военные преступления.
Старобельск был оккупирован в начале марта 2022 года.