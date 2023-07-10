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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 440 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Силы обороны ведут наступательные действие на ряде направлений
Силы обороны ведут наступательные действие на ряде направлений
Фото: ЕРА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину уничтожили около 234 480 российских оккупантов. Об этом 10 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 440 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 4085 (+7);
  • боевые бронированные машины – 7966 (+2);
  • артиллерийские системы – 4371 (+5);
  • РСЗО – 668;
  • средства ПВО – 414 (+1);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 309;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1);
  • крылатые ракеты – 1271;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6937 (+8);
  • специальная техника – 632 (+4).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oPnvW4QywwSa2T6Sttkxa3fTAz68UJYBCLr1qWjMK1umkRENtuYZh6HpFPpGcGDkl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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