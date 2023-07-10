В Алтайском крае РФ к войне против Украины готовят зэков, наркозависимых, больных гепатитом и мужчин без личных документов – Генштаб ВСУ

Российская армия регулярно прибегает к практике пополнения личного состава за счет заключенных или лиц с низким социальным статусом Фото: ЕРА

"На одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины с низким социальным статусом без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, большинство из них уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Российская армия регулярно прибегает к практике пополнения личного состава за счет заключенных или лиц с низким социальным статусом.