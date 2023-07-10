В Алтайском крае РФ к войне против Украины готовят зэков, наркозависимых, больных гепатитом и мужчин без личных документов – Генштаб ВСУ

"На одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины с низким социальным статусом без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, большинство из них уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.
Российская армия регулярно прибегает к практике пополнения личного состава за счет заключенных или лиц с низким социальным статусом.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.