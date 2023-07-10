Украинская артиллерия и ракетчики поразили более 12 целей оккупантов за сутки – Генштаб ВСУ

ВСУ в ходе артиллерийских дуэлей уничтожили на огневых позициях семь артиллерийских систем российских оккупантов за сутки Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные уничтожили за сутки три вражеских разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня, добавили в Генштабе ВСУ.

"В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, а также склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны противника", – сказано в сводке

В свою очередь, в течение суток российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева и 22 авиационных удара. Также захватчики совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня на территории Украины.

Кроме этого, в течение суток российские оккупанты осуществили артиллерийские и минометные обстрелы более 91 населенного пункта, подытожили в Генштабе ВСУ.