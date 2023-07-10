Украинская артиллерия и ракетчики поразили более 12 целей оккупантов за сутки – Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили за сутки три вражеских разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня, добавили в Генштабе ВСУ.
"В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, а также склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны противника", – сказано в сводке
В свою очередь, в течение суток российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева и 22 авиационных удара. Также захватчики совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня на территории Украины.
Кроме этого, в течение суток российские оккупанты осуществили артиллерийские и минометные обстрелы более 91 населенного пункта, подытожили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 234 480 российских оккупантов.