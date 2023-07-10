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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по украинским позициям треть миллиона снарядов за неделю – Маляр

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ВСУ выбивают оккупантов с позиций на востоке Украины
ВСУ выбивают оккупантов с позиций на востоке Украины
Фото: EPA

Силы обороны Украины в течение минувшей недели успешно продолжали деоккупировать территорию страны, несмотря на активное огневое противодействие российских захватчиков. Об этом сообщила 10 июня в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В течение прошлой недели противник нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных удара", – написала Маляр.

Она подтвердила, что за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта силами обороны Украины освобожденная площадь на востоке Украины составляет 24 км2, увеличившись за неделю на 4 км2.

"В общей сложности на восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7184. Противник использовал по нам 343 402 артиллерийских и реактивных снаряда", – отметила замминистра обороны.

По ее данным, в общей сложности на таврийском направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4318 вражеских обстрелов.

Маляр заявила, что украинские войска в результате наступательных действий на определенных участках продвигаются в глубину позиций российских оккупантов и на юге Украины. Там, по ее данным, суммарная освобожденная площадь с начала контрнаступления составляет 168,6 км2, за неделю – 10,2 км2.

Замглавы МО Украины добавила, что за прошлую неделю ВСУ нанесли более 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, по восьми пунктам управления, по 17 станциям РЭБ и 11 складам боеприпасов врага. Было уничтожено 24 зенитно-ракетных комплекса российских оккупантов и уничтожено 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 234 480 российских оккупантов.

Теги: Вооруженные силы Украины, Анна Маляр, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
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