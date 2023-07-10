Оккупанты выпустили по украинским позициям треть миллиона снарядов за неделю – Маляр

"В течение прошлой недели противник нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных удара", – написала Маляр.

Она подтвердила, что за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта силами обороны Украины освобожденная площадь на востоке Украины составляет 24 км2, увеличившись за неделю на 4 км2.

"В общей сложности на восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7184. Противник использовал по нам 343 402 артиллерийских и реактивных снаряда", – отметила замминистра обороны.

По ее данным, в общей сложности на таврийском направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4318 вражеских обстрелов.

Маляр заявила, что украинские войска в результате наступательных действий на определенных участках продвигаются в глубину позиций российских оккупантов и на юге Украины. Там, по ее данным, суммарная освобожденная площадь с начала контрнаступления составляет 168,6 км2, за неделю – 10,2 км2.

Замглавы МО Украины добавила, что за прошлую неделю ВСУ нанесли более 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, по восьми пунктам управления, по 17 станциям РЭБ и 11 складам боеприпасов врага. Было уничтожено 24 зенитно-ракетных комплекса российских оккупантов и уничтожено 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136.