4380 оккупантов и 631 единица военной техники. В Минобороны Украины рассказали о потерях противника за минувшую неделю

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 234 480 российских оккупантов Фото: ЕРА

Также, по его словам, в период с 3-го по 9 июля российские захватчики потеряли 631 единицу вооружения и военной техники.

В частности, силы обороны уничтожили 26 танков, 76 боевых бронированных машин, 178 артиллерийских систем, 31 реактивную систему залпового огня, 23 установки ПВО, 113 единиц автотехники и 45 единиц спецтехники оккупантов.

Помимо этого, украинские военные сбили один вражеский вертолет, 10 российских ракет и 128 беспилотников.