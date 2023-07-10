4380 оккупантов и 631 единица военной техники. В Минобороны Украины рассказали о потерях противника за минувшую неделю

Также, по его словам, в период с 3-го по 9 июля российские захватчики потеряли 631 единицу вооружения и военной техники.
В частности, силы обороны уничтожили 26 танков, 76 боевых бронированных машин, 178 артиллерийских систем, 31 реактивную систему залпового огня, 23 установки ПВО, 113 единиц автотехники и 45 единиц спецтехники оккупантов.
Помимо этого, украинские военные сбили один вражеский вертолет, 10 российских ракет и 128 беспилотников.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 234 480 российских оккупантов.