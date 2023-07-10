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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали российский ракетный удар по Николаеву

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Запуски ракет "Искандер" оставляют мало времени для реакции на них, отметил Игнат
Запуски ракет "Искандер" оставляют мало времени для реакции на них, отметил Игнат
Фото: mediacentr.org.ua

Российские оккупанты наносят удары неожиданно и с использованием разных типов вооружения, оставляя мало времени для реагирования. Об этом 10 июля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе телемарафона, который транслировал канал "Рада", комментируя ракетный удар по Николаеву.

"В данном случае применялась баллистическая ракета. Против баллистики нужны определенные средства, такие как Patriot, которые могут защищать от ударов такими ракетами", – подчеркнул Игнат.

По его словам, в случае когда оккупанты используют ракеты "Искандер-М" (баллистические) и "Искандер-К" (крылатые), проходит мало времени с момента пуска до момента прилета ракеты.

"Понятно, что делается все возможное, но враг наносит удары очень неожиданно и из разных типов вооружения. Как и из РСЗО. Реактивная артиллерия может тоже доставать на довольно большие расстояния, и враг может наносить удары в любое время. На реагирование очень мало времени как для граждан, чтобы идти в укрытие, так и для ПВО", – сказал спикер ВС ВСУ.

10 июля россияне атаковали Николаев, нанеся удар по объекту инфраструктуры. Удар, скорее всего, был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М", заявил глава областной военной администрации Виталий Ким. О пострадавших в результате вражеской атаки местные власти не сообщали.

На боевом дежурстве с апреля состоят два дивизиона Patriot. По данным украинских военных от 15 июня, ЗРК за месяц работы уничтожил более 80 воздушных целей оккупантов, в том числе 13 "Кинжалов" и более 20 баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 18 июня, что войска страны-агрессора России не смогли уничтожить ни одного зенитного ракетного комплекса Patriot.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023-го, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки. Игнат 7 июля отмечал, что РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Теги: Николаев, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, баллистическая ракета, ЗРК Patriot, крылатая ракета, Юрий Игнат
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