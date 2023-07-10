В Воздушных силах ВСУ прокомментировали российский ракетный удар по Николаеву

"В данном случае применялась баллистическая ракета. Против баллистики нужны определенные средства, такие как Patriot, которые могут защищать от ударов такими ракетами", – подчеркнул Игнат.
По его словам, в случае когда оккупанты используют ракеты "Искандер-М" (баллистические) и "Искандер-К" (крылатые), проходит мало времени с момента пуска до момента прилета ракеты.
"Понятно, что делается все возможное, но враг наносит удары очень неожиданно и из разных типов вооружения. Как и из РСЗО. Реактивная артиллерия может тоже доставать на довольно большие расстояния, и враг может наносить удары в любое время. На реагирование очень мало времени как для граждан, чтобы идти в укрытие, так и для ПВО", – сказал спикер ВС ВСУ.
10 июля россияне атаковали Николаев, нанеся удар по объекту инфраструктуры. Удар, скорее всего, был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М", заявил глава областной военной администрации Виталий Ким. О пострадавших в результате вражеской атаки местные власти не сообщали.
На боевом дежурстве с апреля состоят два дивизиона Patriot. По данным украинских военных от 15 июня, ЗРК за месяц работы уничтожил более 80 воздушных целей оккупантов, в том числе 13 "Кинжалов" и более 20 баллистических ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал 18 июня, что войска страны-агрессора России не смогли уничтожить ни одного зенитного ракетного комплекса Patriot.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023-го, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки. Игнат 7 июля отмечал, что РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".