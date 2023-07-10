В Воздушных силах ВСУ прокомментировали российский ракетный удар по Николаеву

Запуски ракет "Искандер" оставляют мало времени для реакции на них, отметил Игнат Фото: mediacentr.org.ua

"В данном случае применялась баллистическая ракета. Против баллистики нужны определенные средства, такие как Patriot, которые могут защищать от ударов такими ракетами", – подчеркнул Игнат.

По его словам, в случае когда оккупанты используют ракеты "Искандер-М" (баллистические) и "Искандер-К" (крылатые), проходит мало времени с момента пуска до момента прилета ракеты.

"Понятно, что делается все возможное, но враг наносит удары очень неожиданно и из разных типов вооружения. Как и из РСЗО. Реактивная артиллерия может тоже доставать на довольно большие расстояния, и враг может наносить удары в любое время. На реагирование очень мало времени как для граждан, чтобы идти в укрытие, так и для ПВО", – сказал спикер ВС ВСУ.

10 июля россияне атаковали Николаев, нанеся удар по объекту инфраструктуры. Удар, скорее всего, был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М", заявил глава областной военной администрации Виталий Ким. О пострадавших в результате вражеской атаки местные власти не сообщали.

На боевом дежурстве с апреля состоят два дивизиона Patriot. По данным украинских военных от 15 июня, ЗРК за месяц работы уничтожил более 80 воздушных целей оккупантов, в том числе 13 "Кинжалов" и более 20 баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 18 июня, что войска страны-агрессора России не смогли уничтожить ни одного зенитного ракетного комплекса Patriot.