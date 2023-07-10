Ночной удар по Николаеву. Ким заявил, что оккупанты, скорее всего, применили "Искандер"

По словам Кима, удар был нанесен по объекту инфраструктуры Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Telegram

"Ночью 10 июля около 1.00 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М", – написал Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич после осмотра района, который попал под обстрел, заявил, что повреждений в жилых домах не обнаружено.

О пострадавших в результате вражеской атаки местные власти также не сообщали.