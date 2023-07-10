Ночной удар по Николаеву. Ким заявил, что оккупанты, скорее всего, применили "Искандер"

"Ночью 10 июля около 1.00 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М", – написал Ким.
Мэр Николаева Александр Сенкевич после осмотра района, который попал под обстрел, заявил, что повреждений в жилых домах не обнаружено.
О пострадавших в результате вражеской атаки местные власти также не сообщали.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.