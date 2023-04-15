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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы корректировщика, который наводил на Николаев российские "Калибры"

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале августа прошлого года
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале августа прошлого года
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы корректировщика российских оккупантов, который наводил на Николаев ракеты "Калибр". Об этом 15 апреля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр". Кроме того, он собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений сил обороны на территории региона. В первую очередь вражеский подельник пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале августа прошлого года в ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель областного центра. В начале лета 2022 года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя так называемого МГБ "ДНР".

"В поле зрения врага он попал в одном из прокремлевских Telegram-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины", – уточнили в СБУ.

Во время обыска у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасов в Украину, движении, перемещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения), ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, обыск, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, суд
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