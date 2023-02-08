Суд приговорил к 15 годам тюрьмы корректировщика обстрелов Киева

По его наводке в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы, отмечается в сообщении. В результате обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения. В том же месяце сотрудники СБУ задержали корректировщика по месту его жительства.

По данным следствия, преступником оказался житель Святошинского района Киева, поддержавший вооруженную агрессию России. Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный Telegram-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры. Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок России, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы, отмечается в сообщении.

Кроме того, киевлянин призвал через соцсеть к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления, заявляют в СБУ. Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.