СБУ сообщила о подозрении чиновнице "ДНР" за сожжение украинских учебников по истории

Сообщается, что подозреваемая – российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, в июле прошлого года она получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донбасса. На этой должности она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к российским "стандартам", отмечают в СБУ.
По версии следствия, для этого она организовала сожжение в школах Донецка украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины. Также она заставляет учителей ездить на "курсы переквалификации" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора, заявили в СБУ.
На основании собранной доказательной базы следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
В настоящее время подозреваемая находится на временно оккупированной части Донецкой области. Сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят мероприятия по ее привлечению к ответственности, отмечается в сообщении.
Часть Донецкой области была оккупирована пророссийскими боевиками в начале 2014 года, когда на Донбассе при поддержке РФ начался вооруженный конфликт.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.