СБУ сообщила о подозрении чиновнице "ДНР" за сожжение украинских учебников по истории

Сообщается, что подозреваемая – российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, в июле прошлого года она получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донбасса. На этой должности она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к российским "стандартам", отмечают в СБУ.

По версии следствия, для этого она организовала сожжение в школах Донецка украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины. Также она заставляет учителей ездить на "курсы переквалификации" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора, заявили в СБУ.

На основании собранной доказательной базы следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В настоящее время подозреваемая находится на временно оккупированной части Донецкой области. Сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят мероприятия по ее привлечению к ответственности, отмечается в сообщении.