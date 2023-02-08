ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении чиновнице "ДНР" за сожжение украинских учебников по истории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ сообщает о разоблачениях преступлений руководителей оккупационной администрации РФ во временно захваченных районах
СБУ сообщает о разоблачениях преступлений руководителей оккупационной администрации РФ во временно захваченных районах
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе "минобразования" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ 8 февраля в Telegram.

Сообщается, что подозреваемая – российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, в июле прошлого года она получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донбасса. На этой должности она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к российским "стандартам", отмечают в СБУ.

По версии следствия, для этого она организовала сожжение в школах Донецка украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины. Также она заставляет учителей ездить на "курсы переквалификации" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора, заявили в СБУ.

На основании собранной доказательной базы следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В настоящее время подозреваемая находится на временно оккупированной части Донецкой области. Сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят мероприятия по ее привлечению к ответственности, отмечается в сообщении.

Контекст:

Часть Донецкой области была оккупирована пророссийскими боевиками в начале 2014 года, когда на Донбассе при поддержке РФ начался вооруженный конфликт.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, СБУ, образование, Донецкая область, учебники, российская агрессия, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Симфонический оркестр Львовский филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовский филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (76201)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (62887)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (33075)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (30788)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (29778)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24684)
7
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (19675)
8
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (19651)
 
 
 
 