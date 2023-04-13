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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Три корректировщика российских ударов в районах Бахмута и Краматорска получили тюремные сроки – СБУ

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Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Служба безопасности Украины заявила 13 апреля в Telegram, что собрала безоговорочные доказательства вины трех информаторов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.

Злоумышленники собирали информацию о местах базирования и перемещения сил обороны в зоне активных боевых действий на восточном направлении, говорится в сообщении.

По данным следствия, в первую очередь они пытались выявить укрепрайоны и фортификационные сооружения подразделений сил обороны, а также "охотились" на позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Также они передавали агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры, в том числе местных школ, сообщили в СБУ.

Информаторов задержали в ходе контрдиверсионных мер на территории региона летом и осенью прошлого года. По материалам следствия суд назначил злоумышленникам от восьми до 12 лет тюрьмы.

В СБУ сообщили, что среди осужденных – инженер одного из стратегических предприятий Донбасса. В течение июня прошлого года чиновник разведывал места базирования сил обороны под Бахмутом и передавал собранные сведения оккупантам через мессенджер.

Еще один осужденный – житель Краматорска, который передавал в ФСБ локацию городских объектов критической и социальной инфраструктуры. Он также пытался вовлекать местных жителей в качестве информаторов. Для этого создал и лично администрировал три пророссийских Telegram-канала с общей аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

Также к реальному сроку заключения приговорена жительница Покровского района, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству в запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". По указанию оккупантов она скрыто фотографировала места дислокации личного состава и военной техники сил обороны на авдеевском направлении.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 13 апреля, с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано 17 057 преступлений против национальной безопасности.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Донбасс, следствие, война России против Украины, суд, коллаборационизм
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