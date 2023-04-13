СБУ задержала подозреваемого в корректировке российских атак дронами Shahed по Одессе

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник распространял информацию о местонахождении подразделений сил обороны и стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса Одессы.

"Именно по его координатам оккупанты совершили один из ударов иранскими дронами Shahed по территории областного центра", – говорится в сообщении.

Задержанный – радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

"Мужчина распространял в созданной им в мессенджере Telegram группе, участниками которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений сил обороны и их вооружении. Кроме того, информатор сливал данные по выполнению предприятием оборонных заказов. Установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия прилетов с детализацией степеней поражения атакуемых объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", – сообщили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований). Он арестован.