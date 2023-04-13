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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд арестовал имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн – СБУ

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В СБУ заявили, что Новинский пытался избежать санкций СНБО против своего бизнеса
В СБУ заявили, что Новинский пытался избежать санкций СНБО против своего бизнеса
Фото: novynskyi.com

Суд арестовал имущество экс-нардепа Вадима Новинского. Об этом 13 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

"Установлено, что во избежание санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – говорится в сообщении.

Минюст Украины уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.

Открыто уголовное производство по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). СБУ провела обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Контекст:

На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.

В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя. В июле он сложил мандат, заявив, что сейчас "откровенно не до политики". 

В декабре СНБО ввел санкции против ряда представителей УПЦ МП и РПЦ, Новинский вошел в их число. В январе 2023-го санкции были расширены

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Вадим Новинский, арест, война России против Украины
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