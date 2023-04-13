Суд арестовал имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн – СБУ

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.
"Установлено, что во избежание санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – говорится в сообщении.
Минюст Украины уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.
Открыто уголовное производство по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). СБУ провела обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.
На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.
В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".
В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя. В июле он сложил мандат, заявив, что сейчас "откровенно не до политики".
В декабре СНБО ввел санкции против ряда представителей УПЦ МП и РПЦ, Новинский вошел в их число. В январе 2023-го санкции были расширены.