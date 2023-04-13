Суд арестовал имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн – СБУ

В СБУ заявили, что Новинский пытался избежать санкций СНБО против своего бизнеса Фото: novynskyi.com

Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

"Установлено, что во избежание санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – говорится в сообщении.

Минюст Украины уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.

Открыто уголовное производство по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). СБУ провела обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.