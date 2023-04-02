Новинского заметили в Швейцарии. Он служил в храме РПЦ в центре Цюриха

Новинский сказал, что "выехал из Украины какой-то период времени назад" Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Видео ее общения с экс-нардепом и бизнесменом опубликовали в YouTube-канале СМИ.

В описании к ролику сказано, что Новинский сегодня правил воскресную службу в крупнейшей церкви Русской православной церкви Цюриха, храм находится в центре города, он был освящен главой РПЦ патриархом Кириллом в 2002 году. Сейчас, как говорится в материале, "вокруг церкви все увешано украинскими флагами и портретами президента Украины Владимира Зеленского".

Новинский на видео – в рясе, он сказал журналистке, что в Украину вернется "при первой же малейшей возможности", но, когда такая возможность появится, экс-нардеп не знает.

Конкретного ответа на вопрос, чем сейчас занимается, Новинский не дал (журналистка предположила, что он "ездит по церквях", это вызвало у экс-нардепа улыбку).

"Если бы я хотел [быть в Верховной Раде], я бы там остался. Я хочу заниматься тем, чтобы в Украине был мир и все те разрушения, которые есть сейчас в Украине, чтобы они были восстановлены. Чтобы помогать людям всем, чем могу", – сказал он.

В Швейцарии он якобы проездом, прибыл туда из Германии.

"Как оказался [в Германии]? Можно сказать, пешком. Не пешком – ехал на машине, летел на самолете. Я выехал из Украины какой-то период времени назад", – сказал он, отвечая на вопросы журналистки.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube