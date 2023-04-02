Новинского заметили в Швейцарии. Он служил в храме РПЦ в центре Цюриха

Видео ее общения с экс-нардепом и бизнесменом опубликовали в YouTube-канале СМИ.
В описании к ролику сказано, что Новинский сегодня правил воскресную службу в крупнейшей церкви Русской православной церкви Цюриха, храм находится в центре города, он был освящен главой РПЦ патриархом Кириллом в 2002 году. Сейчас, как говорится в материале, "вокруг церкви все увешано украинскими флагами и портретами президента Украины Владимира Зеленского".
Новинский на видео – в рясе, он сказал журналистке, что в Украину вернется "при первой же малейшей возможности", но, когда такая возможность появится, экс-нардеп не знает.
Конкретного ответа на вопрос, чем сейчас занимается, Новинский не дал (журналистка предположила, что он "ездит по церквях", это вызвало у экс-нардепа улыбку).
"Если бы я хотел [быть в Верховной Раде], я бы там остался. Я хочу заниматься тем, чтобы в Украине был мир и все те разрушения, которые есть сейчас в Украине, чтобы они были восстановлены. Чтобы помогать людям всем, чем могу", – сказал он.
В Швейцарии он якобы проездом, прибыл туда из Германии.
"Как оказался [в Германии]? Можно сказать, пешком. Не пешком – ехал на машине, летел на самолете. Я выехал из Украины какой-то период времени назад", – сказал он, отвечая на вопросы журналистки.
На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.
В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".
В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя. В июле он сложил мандат, заявив, что сейчас "откровенно не до политики".
В декабре СНБО ввел санкции против ряда представителей УПЦ МП и РПЦ, Новинский вошел в их число. В январе 2023-го санкции были расширены.