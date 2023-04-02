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ПОЛИТИКА

Новинского заметили в Швейцарии. Он служил в храме РПЦ в центре Цюриха

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Новинский сказал, что "выехал из Украины какой-то период времени назад"
Новинский сказал, что "выехал из Украины какой-то период времени назад"
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Журналист "Радіо Свобода" Ольга Петрив 2 апреля встретила в швейцарском Цюрихе экс-нардепа Верховной Рады Вадима Новинского, который является диаконом УПЦ МП.

Видео ее общения с экс-нардепом и бизнесменом опубликовали в YouTube-канале СМИ.

В описании к ролику сказано, что Новинский сегодня правил воскресную службу в крупнейшей церкви Русской православной церкви Цюриха, храм находится в центре города, он был освящен главой РПЦ патриархом Кириллом в 2002 году. Сейчас, как говорится в материале, "вокруг церкви все увешано украинскими флагами и портретами президента Украины Владимира Зеленского". 

Новинский на видео – в рясе, он сказал журналистке, что в Украину вернется "при первой же малейшей возможности", но, когда такая возможность появится, экс-нардеп не знает. 

Конкретного ответа на вопрос, чем сейчас занимается, Новинский не дал (журналистка предположила, что он "ездит по церквях", это вызвало у экс-нардепа улыбку).

"Если бы я хотел [быть в Верховной Раде], я бы там остался. Я хочу заниматься тем, чтобы в Украине был мир и все те разрушения, которые есть сейчас в Украине, чтобы они были восстановлены. Чтобы помогать людям всем, чем могу", – сказал он. 

В Швейцарии он якобы проездом, прибыл туда из Германии.

"Как оказался [в Германии]? Можно сказать, пешком. Не пешком – ехал на машине, летел на самолете. Я выехал из Украины какой-то период времени назад", – сказал он, отвечая на вопросы журналистки. 

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Контекст:

На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.

В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя. В июле он сложил мандат, заявив, что сейчас "откровенно не до политики". 

В декабре СНБО ввел санкции против ряда представителей УПЦ МП и РПЦ, Новинский вошел в их число. В январе 2023-го санкции были расширены

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, Швейцария, УПЦ МП, Вадим Новинский, церковь, Цюрих, разрушения
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