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В новый рейтинг миллиардеров Forbes вошли шесть украинцев. Коломойский упомянут как гражданин Израиля

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Коломойский в 2023-м по-прежнему в списке миллиардеров Forbes, но уже как гражданин Израиля
Коломойский в 2023-м по-прежнему в списке миллиардеров Forbes, но уже как гражданин Израиля
Фото: Павел Дацковский / gordonua.com

В актуальный рейтинг миллиардеров, составленный американским деловым изданием Forbes, попали шесть украинских бизнесменов. Об этом сообщается на сайте Forbes.

Как и в предыдущие годы, самое высокое место среди украинцев в мировом рейтинге Forbes занимает владелец компании СКМ (ДТЭК, "Метинвест", HarvEast) Ринат Ахметов. Он расположился на 445-м месте с состоянием в $5,7 млрд. Издание за год повысило оценку активов миллиардера – в прошлом году его состояние оценивалось в $4,2 млрд.

На 1434-е место Forbes поместил Виктора Пинчука (Interpipe, PinchukArtCenter Starlight Media) с оценкой активов в $2,1 млрд. Издание в этом году оценило состояние Пинчука на $0,2 млрд выше, чем в прошлом году.

На 2020-м месте рейтинга находится экс-нардеп и партнер Ахметова в металлургическом бизнесе Вадим Новинский (Smart Holding) с состоянием в $1,4 млрд (+ $0,1 млрд относительно прошлого года). С декабря 2022 года Новинский находится под украинскими санкциями.

Состояние Константина Жеваго (Ferrexpo), который занимает 2133-е место, оценили в $1,3 млрд (как и в 2022 году). 27 декабря его задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны по делу о возможной растрате средств банка "Финансы и кредит", однако во Франции отказали в его экстрадиции.

Также в рейтинг вошли партнеры в группе "Приват" Геннадий Боголюбов (он на 2405-м месте с состоянием в $1,1 млрд в 2022-м и 2023 году, без изменений) и Игорь Коломойский (с состоянием $1 млрд в 2022-м и 2023 году, без изменений).

Коломойский находится в списке на 2540-м месте и внесен в рейтинг как представитель Израиля. В 2022 году сообщалось, что Коломойского, вероятно, лишили украинского гражданства. Издание  "Forbes Украина" при этом в декабре 2022 года утверждало, что бизнесмен покинул список долларовых миллиардеров, так как в результате войны в Украине его состояние упало до $0,85 млрд. 

Теги: Ринат Ахметов, Украина, Израиль, рейтинг, санкции, Виктор Пинчук, СКМ, бизнес, Вадим Новинский, Игорь Коломойский, Forbes, гражданство, ДТЭК, Метинвест, металлургия, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов, украинцы, активы, финансы, миллиардер, бизнесмен
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