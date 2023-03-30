Французский суд отказал Украине в экстрадиции Жеваго

В пресс-службе заявили, что суд принял решение сегодня "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".

По мнению Жеваго, решение суда подтверждает, что уголовное производство против него "является политическим и не имеет юридической основы".

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердил, что суд в Шамбери принял такое решение.