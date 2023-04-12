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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении бывшему беркутовцу, создавшему агентурную сеть РФ в прифронтовых регионах Украины

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СБУ установила личность руководителя агентурной группы ФСБ
СБУ установила личность руководителя агентурной группы ФСБ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему сотруднику расформированного спецподразделения милиции "Беркут" Валерию Астахову. Об этом пресс-центр СБУ проинформировал 12 апреля.

"СБУ установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, разоблаченной в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донбассе в августе прошлого года. Им оказался Астахов. После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав он дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных украинских регионов, в том числе из Бахмута Донецкой области.

"Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения сил обороны во фронтовых районах нашего государства. Полученную информацию злоумышленники передавали Астахову через мессенджер Telegram в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов. Полученные сведения бывший беркутовец передавал своим кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма. Разведданные требовались оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск", – говорится в сообщении.

Астахову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, ФСБ, война России против Украины, подозрение
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