СБУ задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста из пула Медведчука

По данным следствия, задержанный занимался раскруткой медийного образа Медведчука как "миротворца", которого "слышат в Москве" Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он входил в пул политических пиарщиков, работавших на бывшего народного депутата от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Установлено, что фигурант занимался раскруткой медийного образа приспешника Кремля как "миротворца", которого "слышат в Москве". Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство News-front, которое зарегистрировано во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под вопрос существование украинской государственности в международно признанных границах, добавили в пресс-центре. Также он занимался дискредитацией сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине, отметили в СБУ.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Он арестован без права выйти под залог.