Пропагандисты подделывают сайты украинских СМИ для распространения фейковых публикаций. Издания обратились в СБУ

Журналист Павел Казарин сообщил в Facebook, что неизвестные в сети распространяют фейковые публикации якобы от "Украинской правды" от его имени.

"Визуально это копия УП с той лишь разницей, что в роли содержимого – какая-то зрадофильская дичь. Теперь они начали писать еще и фейковые колонки от имени постоянных авторов УП. Например, от моего. Последняя история – это наброс на ТрО, подписанный моим именем", – написал он.

Обнаружено по крайней мере 14 фейковых публикаций, содержание которых отражает российские нарративы, пишет "Украинская правда". При этом авторы фейков ссылаются на Telegram-каналы, которые, по данным СБУ, работают на Россию. Известно также, что злоумышленники используют домен pravda-ua.com, в то время как настоящий домен – pravda.com.ua.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила в Facebook, что издание публично обращается к Службе безопасности Украины с просьбой принять соответствующие меры.

Издание "Обозреватель" заявило, что распространяются публикации типичной российской информационной психологической операции, которая идет на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

Отмечается, что визуально все подстроено под дизайн сайта издания, однако адрес фальшивой новости отличается. Перейдя по ссылке, можно увидеть, что сайт не обновлялся, чего не может быть в новостном издании, на нем все новости датированы только одним днем.

"Пропагандисты хотят посеять разочарование среди украинцев, читатели часто не могут отличить оригинальные версии от сайтов-зеркал", – говорится в публикации. Издание официально обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой принять соответствующие меры.

Издание показало, как выглядит фейковая новость. Скриншот: obozrevatel.com

Журналист "РБК-Украина" Дмитрий Браславский сообщил в Facebook, что сайт – зеркало издания распространяет фейковые новости. Он отметил, что ни редакция, ни он не имеют никакого отношения к распространяемой статье с критикой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Браславский считает, что таким образом россияне ведут войну в информационном пространстве.

Институт массовой информации прокомментировал ситуацию в Twitter.

"Все эти случаи объединяет общий нарратив: "союзники сливают Украину", "командиры наживаются на смертях солдат", а "Залужный ничего не заслужил". И все это на фоне анонсированного украинского контрнаступления. Боятся?" – говорится в сообщении.