ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропагандисты подделывают сайты украинских СМИ для распространения фейковых публикаций. Издания обратились в СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская пропаганда распространяет фейки от имени известных украинских СМИ
Российская пропаганда распространяет фейки от имени известных украинских СМИ
Фото: depositphotos.com

Сразу несколько изданий заявили, что в сети появились их копии, которые распространяют фейковые сообщения о том, что союзники якобы "сливают Украину". Пострадали "Украинская правда", "Обозреватель". Также Институт массовой информации сообщил 11 апреля, что среди таких изданий – "РБК-Украина".

Журналист Павел Казарин сообщил в Facebook, что неизвестные в сети распространяют фейковые публикации якобы от "Украинской правды" от его имени.

"Визуально это копия УП с той лишь разницей, что в роли содержимого – какая-то зрадофильская дичь. Теперь они начали писать еще и фейковые колонки от имени постоянных авторов УП. Например, от моего. Последняя история – это наброс на ТрО, подписанный моим именем", – написал он.

https://www.facebook.com/kazarin.pavel/posts/pfbid0Wfr53BVYBrgcn4AWFHv2goezihXwnDwgQ7KUgZwNvfZx2aLrKB2unaMDsnb3zSqcl

Обнаружено по крайней мере 14 фейковых публикаций, содержание которых отражает российские нарративы, пишет "Украинская правда". При этом авторы фейков ссылаются на Telegram-каналы, которые, по данным СБУ, работают на Россию. Известно также, что злоумышленники используют домен pravda-ua.com, в то время как настоящий домен – pravda.com.ua.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила в Facebook, что издание публично обращается к Службе безопасности Украины с просьбой принять соответствующие меры.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid02WTcc8VhickuXJE2uwbtr3ub2HofwFb1PLjfKuPRxZvYbKUrKyCRao449coA8P9Gzl

Издание "Обозреватель" заявило, что распространяются публикации типичной российской информационной психологической операции, которая идет на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

Отмечается, что визуально все подстроено под дизайн сайта издания, однако адрес фальшивой новости отличается. Перейдя по ссылке, можно увидеть, что сайт не обновлялся, чего не может быть в новостном издании, на нем все новости датированы только одним днем.

"Пропагандисты хотят посеять разочарование среди украинцев, читатели часто не могут отличить оригинальные версии от сайтов-зеркал", – говорится в публикации. Издание официально обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой принять соответствующие меры.

Издание показало, как выглядит фейковая новость. Скриншот: obozrevatel.com
Издание показало, как выглядит фейковая новость. Скриншот: obozrevatel.com

Журналист "РБК-Украина" Дмитрий Браславский сообщил в Facebook, что сайт – зеркало издания распространяет фейковые новости. Он отметил, что ни редакция, ни он не имеют никакого отношения к распространяемой статье с критикой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Браславский считает, что таким образом россияне ведут войну в информационном пространстве.

https://www.facebook.com/dmytro.braslavskyi/posts/pfbid02CxqM7JhtCxJBXNVbvGMwD7ZX3N5x9qjxvk27ro2N4gEPAHDZrwBmZuukBfheU6fol

Институт массовой информации прокомментировал ситуацию в Twitter.

"Все эти случаи объединяет общий нарратив: "союзники сливают Украину", "командиры наживаются на смертях солдат", а "Залужный ничего не заслужил". И все это на фоне анонсированного украинского контрнаступления. Боятся?" – говорится в сообщении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СМИ, СБУ, российская пропаганда, война России против Украины, фейк, Украинская правда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок, как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок, как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
Галина ГРИШИНА
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (56546) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (45988)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (41780)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (40714)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (38461)
6
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (37954)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (36535)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (29209) Актуально
 
 
 
 