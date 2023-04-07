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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российская пропагандистская глупость". Подоляк высмеял попытки минобороны РФ вернуться к фейку об "американских биолабораториях"

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Подоляк считает, что попытки РФ оправдать при помощи фейков войну, развязанную Россией в Украине, выглядят нелепо
Подоляк считает, что попытки РФ оправдать при помощи фейков войну, развязанную Россией в Украине, выглядят нелепо
Фото: president.gov.ua

В Украине после паузы, связанной с боевыми действиями, якобы возобновилось строительство "американских биолабораторий", сообщило 7 апреля российское пропагандистское агентство ТАСС.

Как передает агентство, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, что "деятельность" американцев в Украине якобы возобновлена.

"Основными задачами" США на данном этапе Кириллов назвал будто бы "продолжение строительства биолабораторий" в Украине, а также "расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил 7 апреля в Twitter бессмысленность попыток российских оккупантов снова пустить в ход фейки о "биолабораториях".

"Россия снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой все-таки бессмысленный, нелепый и предсказуемый вид имеют сейчас лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия", – написал он.

Советник главы ОП, комментируя заявления минобороны РФ заметил, что "впрочем, это прекрасно".

"Другие страны должны наконец сполна насладиться российской пропагандистской глупостью", – резюмировал Подоляк

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Контекст:

Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, в том числе якобы наличием в стране "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян.

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения – ни химического, ни биологического, – и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Однако в организации отвергли его заявления.

19 июля Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине, в которых якобы проводят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ".

В октябре президент РФ Владимир Путин вновь вспомнил о "биолабораториях" в обращении к руководителям спецслужб стран СНГ. Он заявил, что США якобы превратили Украину в "полигон для военно-биологических экспериментов".

Совет Безопасности ООН в ноябре не поддержал попытку России создать комиссию для расследования утверждений о том, что Украина и США якобы ведут "военно-биологическую" деятельность, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия.

Теги: Россия, США, Украина, министерство обороны РФ, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, биология, дезинформация, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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