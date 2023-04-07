"Российская пропагандистская глупость". Подоляк высмеял попытки минобороны РФ вернуться к фейку об "американских биолабораториях"

Подоляк считает, что попытки РФ оправдать при помощи фейков войну, развязанную Россией в Украине, выглядят нелепо Фото: president.gov.ua

Как передает агентство, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, что "деятельность" американцев в Украине якобы возобновлена.

"Основными задачами" США на данном этапе Кириллов назвал будто бы "продолжение строительства биолабораторий" в Украине, а также "расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил 7 апреля в Twitter бессмысленность попыток российских оккупантов снова пустить в ход фейки о "биолабораториях".

"Россия снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой все-таки бессмысленный, нелепый и предсказуемый вид имеют сейчас лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия", – написал он.

Советник главы ОП, комментируя заявления минобороны РФ заметил, что "впрочем, это прекрасно".

"Другие страны должны наконец сполна насладиться российской пропагандистской глупостью", – резюмировал Подоляк

Рф знову начебто виявила «американські біолабораторії» в * ? Який усе/таки безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд мають зараз брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії... Утім це чудово! Інші країни мають нарешті сповна насолодитися ru-пропагандистською дурістю. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 7, 2023

бла