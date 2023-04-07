"Российская пропагандистская глупость". Подоляк высмеял попытки минобороны РФ вернуться к фейку об "американских биолабораториях"

Как передает агентство, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, что "деятельность" американцев в Украине якобы возобновлена.
"Основными задачами" США на данном этапе Кириллов назвал будто бы "продолжение строительства биолабораторий" в Украине, а также "расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил 7 апреля в Twitter бессмысленность попыток российских оккупантов снова пустить в ход фейки о "биолабораториях".
"Россия снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой все-таки бессмысленный, нелепый и предсказуемый вид имеют сейчас лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия", – написал он.
Советник главы ОП, комментируя заявления минобороны РФ заметил, что "впрочем, это прекрасно".
"Другие страны должны наконец сполна насладиться российской пропагандистской глупостью", – резюмировал Подоляк
Рф знову начебто виявила «американські біолабораторії» в * ? Який усе/таки безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд мають зараз брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії... Утім це чудово! Інші країни мають нарешті сповна насолодитися ru-пропагандистською дурістю.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 7, 2023
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Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, в том числе якобы наличием в стране "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян.
6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения – ни химического, ни биологического, – и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.
Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Однако в организации отвергли его заявления.
19 июля Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине, в которых якобы проводят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ".
В октябре президент РФ Владимир Путин вновь вспомнил о "биолабораториях" в обращении к руководителям спецслужб стран СНГ. Он заявил, что США якобы превратили Украину в "полигон для военно-биологических экспериментов".
Совет Безопасности ООН в ноябре не поддержал попытку России создать комиссию для расследования утверждений о том, что Украина и США якобы ведут "военно-биологическую" деятельность, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия.